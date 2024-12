Seul: “Nordcorea pronta a inviare altre truppe, armi e droni kamikaze in Russia da schierare nel Kursk”

La Corea del Nord sembra prepararsi a schierare altre truppe e a inviare equipaggiamento militare in Russia, probabilmente anche droni kamikaze, per sostenere le forze russe

A dirlo è l’intelligence di Seul, come riporta l’agenzia sudcoreana Yonhap secondo un documento pubblicato oggi. “Una valutazione approfondita dell’intelligence multipla mostra che la Corea del Nord si sta preparando a ruotare o ad aumentare lo spiegamento di truppe (in Russia), pur mantenendo la fornitura di lanciarazzi da 240 millimetri e di artiglieria semovente da 170 millimetri”, rivela un documento pubblicato oggi dai capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud (JCS) e intitolato “Tendenze militari recenti nella Corea del Nord”.

“Ci sono anche alcuni segnali che (Pyongyang) sta pianificando di produrre e fornire ‘droni kamikaze’ (a Mosca)”, aggiunge il rapporto, attribuendo la mossa agli sforzi del Nord per acquisire esperienza pratica nella guerra e modernizzare il suo sistema convenzionale armi. Secondo Seul, in cambio dell’invio delle sue truppe sul fronte ucraino per combattere a fianco delle truppe di Mosca, la Corea del Nord avrebbe potuto ricevere missili antiaerei e altri sistemi di difesa aerea dalla Russia.