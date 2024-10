Shanghai Masters. Sinner batte Djokovic  per 7-6(4), 6-3: “Vittoria speciale contro una leggenda”

Jannik Sinner ha conquistato il Masters 1000 di Shanghai vincendo contro Novak Djokovic per 7-6(4) 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco

L’azzurro dopo un primo parziale equilibrato, si è imposto con freddezza e decisione sul fuoriclasse serbo, numero quattro del ranking. Per il numero uno del mondo, si tratta del 17° titolo in carriera (il settimo del 2024) e della 65° vittoria stagionale (nuovo record personale). A 23 anni è diventato così il più giovane campione di sempre a Shanghai.

“Ho combattuto fino alla fine, ho fatto fatica a fare break, è una vittoria speciale visto l’avversario. Non c’è nessun segreto: Nole non ha debolezze”, il commento a caldo di Sinner che ha aggiunto: “Vittoria speciale contro una leggenda”

Ed ancora; “Djokovic non ha debolezze, non c’è un segreto se negli ultimi confronti diretti ho vinto più di lui. Ho sfruttato meglio le chances. È una leggenda del nostro sport. È dura giocare con lui”, ha aggiunto. Il tennista di San Candido si è poi rivolto al suo avversario durante la premiazione e ha affermato: “Voglio complimentarmi per l’incredibile tennis che hai messo in campo questa settimana. Ti auguro il meglio non solo per questa stagione, ma anche in futuro. Potrai tornare più forte anche in questo torneo”. “Grazie al mio angolo che mi ha supportato ogni giorno di questa settimana. Stiamo maturando. Grazie all’organizzazione del torneo, ci avete fatto sentire a casa. Conto di tornare a difendere il titolo”.

“Congratulazioni a Jannik, che è stato troppo bravo per me oggi“, ha replicato Djokovic al termine della finale. Il serbo si è poi rivolto a Roger Federer, che era presente in tribuna: “È bello vederti, so che avresti voluto essere in campo con noi”. Infine, un pensiero al pubblico: “Esprimo gratitudine per il supporto e per la calda accoglienza. Essere a Shanghai è un piacere, ho giocato un buon tennis”.

Novak Djokovic fallisce l’obiettivo del centesimo titolo e non eguaglia il primato di 409 partite da tornei Atp 1000 vinte di Nadal, infatti se avesse sconfitto Jannik Sinner avrebbe conquistato il titolo numero 100 in carriera, ma non ce l’ha fatta. “Continuerò a provarci perché succeda in futuro, ma non è una questione di vita o di morte. Penso di avere raggiunto tutti i miei più grandi obiettivi in carriera”.