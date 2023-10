Shoigu: “Dal 4 giugno inizio della controffensiva  90 mila soldati di Kiev sono morti o feriti”

“Le Forze Armate ucraine hanno perso oltre 90.000 soldati uccisi o feriti nella controffensiva lanciata nell’estate 2023, ma non hanno ottenuto alcun successo significativo sul campo di battaglia”

Lo ha dichiarato il Ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, nel suo intervento di oggi, lunedì 30 ottobre, al 10 Forum Xiangshan di Pechino. “Solo dal 4 giugno, cioè dal giorno in cui è stata lanciata la controffensiva ucraina ampiamente pubblicizzata e pesantemente sponsorizzata dall’Occidente, Kiev ha perso oltre 90.000 soldati uccisi o feriti, circa 600 carri armati e quasi 1.900 veicoli blindati di vario tipo. Tuttavia, non è stato ottenuto alcun successo tattico significativo sul campo di battaglia”, ha dichiarato Shoigu. Nel frattempo, “le Forze armate russe continuano a portare a termine le loro missioni e a garantire la sicurezza della popolazione civile in modo coerente e sicuro”.