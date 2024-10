Show finale di Trump al Madison Square Garden: “Kamala, sei licenziata!”. Sul palco, Vance, Musk e la moglie Melania

“Sono contento di tornare nella città che amo. Sono qui oggi con un messaggio di speranza: con il vostro voto metterò fine all’inflazione, farò tornare il sogno americano”

Lo ha detto Donald Trump – accompagnato dalla moglie Melania – al Madison Square Garden, assicurando che con lui alla Casa Bianca l’America tornerà a sognare in grande, assicurando ai sostenitori: “Siamo in testa in tutti gli Stati in bilico e fra nove giorni conquisteremo la Casa Bianca”. Ed ancora la miavittoria gli altri “paesi smetteranno di riderci dietro”. “Non sono un dittatore – spiega – sono una brava persona. Eviterò la terza guerra mondiale”.

A meno di una settimana al voto al Madison Square Garden stracolmo di gente, va in scena lo show finale di Donald Trump che inizia con un duro attacco alla sua avversaria democratica: “Kamala, sei licenziata! Vattene via, via”, frase che infiamma la marea umana presente. Il tycoon aggiunge che proprio la Harris e i Democratici sono i “nemici del popolo”, confermando quanto aveva detto due settimane fa che in America c’erano “nemici interni più pericolosi di quelli dei Paesi stranieri”. “Con la nostra vittoria – dice – gli altri paesi smetteranno di riderci dietro”.

L’ex presidente è tornato sii punti chiave del suo programma che ha detta dei sondaggisti stanno convincndeo molti americani. “Taglierò le tasse: non le avremo sulle mance né sugli straordinari. Raggiungeremo l’indipendenza energetica – ha spiegato – E metterò fine al green new deal così il prezzo delle vostre bollette energetiche si dimezzerà in un anno”. Inoltre ha ricordato che imporrà il “cento per cento e il duecento per cento” dei dazi ai prodotti d’importazione dalla Cina e da altri Paesi. Sul fronte degli immigrati nessun ripensamento, pena di morte per coloro che uccideranno cittadini americani.

Trump ha ricordato che è in vantaggio “in tutti gli stati chiave” in base al voto anticipato. “Io non sono un dittatore, sono una brava persona che vuole rendere più forte l’America. Io metterò fine alla guerra in Ucraina. Metterò fine al caos in Medio Oriente ed eviterò la Terza guerra mondiale” ha detto – in conclusione del suo intervento – rivolto ai suoi sostenitori.

Al Madison Square Garden c’è anche la moglie Melania che fino a ieri non aveva preso parte alla campagna elettorale, che si è rivolta al pubblico presentando il marito “come il vostro prossimo Commander in chief”. “New York e l’America hanno bisogno di ritrovare la magia. Costruiamo il paese di domani per il futuro che meritiamo”, detto Melania che poi ha abbracciano il marito tengondolo per mano tra gli applausi del pubblico.

Sul palco del Madison Square Garden di New York non poteva mancare il maggiore sostenitore di Trump, il miliardario Elon Musk, proprietario di X, Space X e Tesla, che ha esordito: “Toglieremo il governo dalle vostre spalle e dalle vostre tasche. L’America raggiungerà nuove mete mai raggiunte”, ha detto, rivolto ai sostenitori.

Poi è stata la volta di J. D. Vance, candidato vice di Donald Trump: “Non vediamo l’ora di dire a Kamala Harris: sei licenziata, sloggia dalla Casa Bianca e tornatene a Los Angeles”. ha detto Vance, rimarcando le parole del tycoon ed ha poi sottolineato come gli avversari abbiano tentato di tutto per eliminare il tycoon dalla scena politica: “Hanno cercato di farlo andare in bancorotta e provato a mandarlo in prigione e persino provato a ucciderlo, ma senza alcun risultato”. Infine: “Voglio essere bipartisan e voglio dire che io prego per Tim Walz – ha detto in conclusione – e dobbiamo pregare tutti con lui, perché sta facendo il lavoro più difficile del mondo: quello di far finta di credere che Kamala sia in grado di riparare ai disastri fatti durante la sua vicepresidenza”.

Sul palco anche Robert Kennedy Junior, che ha definito i Democratici partito di Cia e guerra: “Il Partito democratico è il partito della Cia, della guerra, di Wall Street, di Bill Gates, è il partito che vuole dividere l’America”, ha detto Robert Kennedy Jr, aggiungendo: “Trump è un pacifista, vuole difendere la Costituzione e ricostruire la classe media”.