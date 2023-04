Si alza dal letto ma viene colto da un malore improvviso: 53enne muore tra le braccia della moglie

L’ambulanza è arrivata tempestivamente e i sanitari hanno fatto di tutto per salvarlo ma Renato è morto tra le braccia della moglie stroncato da un malore improvviso

È accaduto mercoledì 19 aprile nella frazione di San Giorgio in Brenta a Fontaniva, in provincia di Padova. L’ennesima vittima di un malore improvviso è Renato Ziero di 53 anni, che lascia la moglie Stefania Bortolamai. Secondo quanto ricostruito l’uomo dopo essersi svegliato ha avvertito dolori lancinanti alla schiena e allo st, ma nonostante i vari tentativi dei sanitari di rianimare il 53enne, non c’è stato nulla da fare ed è deceduto tra le braccia della moglie.

Renato Ziero stava bene e non aveva mai sofferto di particolari patologie. Era un gran lavoratore e amava i terreni di sua proprietà che coltivava con grande passione. Era legatissimo alla moglie con la quale il 6 aprile scorso aveva festeggiato il 26° anniversario. La coppia ma non avevano figli. Le esequie si svolgeranno oggi 22 aprile, alle 15 nella parrocchia della piccola frazione di San Giorgio in Brenta.