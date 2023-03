Si è spento a 77 anni l’attore Ivano Marescotti: da tempo combatteva contro una grave malattia

Si è spento questo pomeriggio all’ospedale civile di Ravenna al termine di una lunga malattia l’attore Ivano Marescotti, dove da qualche giorno era stato ricoverato a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche legate a una grave malattia

Marescotti che aveva 77 anni, lascia la moglie Erika, che aveva sposato un anno fa, e la figlia Iliade nata nel suo matrimonio precedente. L’attore era molto noto al garnde pubblico grazie ai suoi ruoli di spalla accanto a grandi attori in film molto famosi: da Benigni in ‘Johnny Stecchino’ e ‘Il Mostro’ a Checco Zalone in ‘Cado dalle nubi’ e ‘Che bella giornata’, a Aldo Giovabnni e Giacomo in ‘La leggenda di Al John e Jack’.

In carriera ha interpretato oltre cinquanta film, lavorando con registi quali Anthony Minghella, Ridley Scott, Marco Risi, Pupi Avati, Sandro Baldoni, Maurizio Nichetti, Carlo Mazzacurati, Antonello Grimaldi e Klaus Maria Brandauer. La sua attività cinematografica gli ha fruttato 6 candidature al Nastro d’argento, che ha vinto nel 2004 per l’interpretazione nel cortometraggio ‘Assicurazione sulla vita’ di Tommaso Cariboni e Augusto Modigliani.

Tra gli ultimi film ‘Bar Giuseppe’ di Giulio Base. Un anno fa si era ritirato dalle scene per dedicarsi esclusivamente, come ha annunciato su Facebook, al ‘Teatro Accademia Marescotti’, la sua scuola di teatro con sede a Ravenna che conta 15-20 allievi.