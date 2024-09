Si è spento a 88 anni Kris Kristofferson, leggenda della musica country e cooprotagonista nella trilogia di Blade con Wesley Snipes

Kris Kristofferson, attore e grande interprete della musica country è morto a 88 anni. Da oltre dieci anni soffriva di problemi legati alla perdita di memoria

Lo ha reso noto la famiglia con un comunicato senza indicare la causa della morte, ma spiegando che l’artista si e’ spento serenamente nella sua casa a Maui, Hawaii, circondato dai propri cari.

Artista eclettico di origini svedesi dai tratti somatici che rimangono impressi, barba e capelli lunghi, aspetto rude, è stato un chitarrista di alto livello, pacifista e rivoluzionario assieme, ma soprattutto un attore di grande livello, interprete di diverse pellicole dall’indimenticabile “È nata una stella” con Barbra Streisand, fino alla trilogia di Blade (1998-2002-2004) il “vampiro diurnu” recitando accanto a Wesley Snipes.

,Kristofferson divenne famoso a livello mondiale agli inizi degli anni ’70 con pezzi celeberrimi quali “Sunday Morning”, “Me and Bobby McGee” e “For the Good Times”. Lunga la collaborazione con un altro mito, Johnny Cash.

Vincitore di quattro Grammy Award, è considerato uno dei più grandi autori della storia americana e uno dei più importanti cantanti country di sempre (con 22 album incisi). A lui dobbiamo capolavori come Me and Bobby McGee (portata al successo da Janis Joplin) Help Me Make It Through the Night, For the Good Times. Le sue canzoni sono state interpretate da artisti del calibro di Elvis Presley e Johnny Cash (con il quale ha formato il supergruppo The Highwaymen con l’aggiunta di Willie Nelson e Waylon Jennings).

Altrettanto votevole anche la sua carriera cinematografica. Nel 1976 ha interpretato il il film E’ nata una stella al fianco di Barbara Streisand, indimenticabile anche la sua interpretazione in film come Pat Garrett And Billy The Kid (1973 diretto da Sam Peckinpah), Alice non abita più qui (1974 diretto da Martin Scorsese), I cancelli del cielo, (1980 diretto da Michael Cimino), la trilogia cult di Blade il “vampiro diurnu” (1998-2002-2004) con il ruolo coprotagonista accanto a Wesley Snipes e nel mezzo Il pianeta delle scimmie (2001 diretto da Tim Burton).

Il ritiro dalle scene definitivo porta la data del 2021. Sposato tre volte (una delle mogli fu la cantante e attrice Rita Coolidge), padre di otto figli, nel 1969 ebbe una relazione con Janis Joplin.

“La vita di Kris Kristofferson non ha precedenti e non sarà replicata”, recita senza mezzi termini la sua pagina ufficiale che ricorda la lunga vita dell’artista in una dettagliata biografia.

Conseguì il master a Oxford nel 1960, poi tornò in California, sposò la sua fidanzata del liceo, si arruolò nell’esercito e imparò a pilotare elicotteri. Era uno “laureato a Oxford, un barista, un pugile Guanti d’Oro, un ballerino gandy, un combattente forestale, un membro della squadra stradale e un ranger dell’esercito che volava con elicotteri”

Muhammad Ali sedeva in disparte ai suoi concerti. Mamma Cass Elliot lo chiamava “No Eyes”. Atlantic Monthly ha pubblicato i suoi racconti. “Credeva che scrivere canzoni fosse una comunione spirituale di mente, corpo e anima, e credeva che William Blake avesse ragione nell’affermare che chiunque abbia ricevuto un ordine divino per la comunione spirituale ma seppellisca il suo talento sarà perseguitato dal dolore e dalla disperazione per tutta la vita e dalla vergogna e dalla vergogna”.