Si schianta con la moto contro un furgone: perde la vita un 44enne di Siracusa. Inutili i tentativi di rianimarlo

Un terribile incidente stradale si è verificato nella mattinata di ieri: un uomo originario di di Siracusa ha perso la vita dopo avere impattato con la moto contro un furgone

È accaduto intorno alle 9.15 di ieri mattina sulla via Emilia in località Il Moro, a Noceto in provincia di Parma,.La vittima è Graziano Martorina, 44 anni, originario di Siracusa ma da tempo residente nel comune emiliano.

Secondo una prima ricostruzione il 44enne era alla guida di una moto BMW di grossa cilindrata, quando per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro un furgone. Nel violentissimo impatto Martorina è stato sbalzato dalla moto, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con al seguito un’automedica e i sanitari hanno tentato inutilmente di rianimarlo per 45 minuti, ma per 44enne non c’è stato nulla da fare. I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla Polizia locale.