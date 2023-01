Si schiantano su muro: muoiono tre giovani di 13, 19 e 20 anni. A trovarli i genitori che li seguivano con altra auto

Sono stati genitori di due delle vittime ad accorgesi per primi della tragedia ed a chiamare i soccorsi

la tragedia si è consumata nella serata di ieri del 22 gennaio, sulla provinciale che collega Massafra a Martina Franca in provincia di Taranto. Le vittime sono i fratelli Leonardo e Antonella Carucci, di 19 e 13 anni e il 20enne Leo Conte. Secondo quanto ricostruito, le tre vittime viaggiavano a bordo dell’Opel Corsa guidata da Conte, insieme a Giuseppe Convertino, 18 anni, figlio di una consigliera comunale di Massafra, quando, forse per la pioggia ha reso viscido l’asfalto, ma le dinamica dell’incidente è in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muretto.

I primi a scoprire la tragedia sono stati proprio i genitori di due delle giovanissime vittime dell’incidente che seguivano a breve distanza l’auto con i quattro ragazzi, che sono scesi ed hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri e numerose ambulanze del 118, ma il personale medico non ha potuto fare altro che costatare il decesso dei tre giovani, mentre il quarto passeggero, Giuseppe Convertino, è stato trasportato in ospedale, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico e fratture alle gambe e alle braccia. la prognosi resta riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. I funerali dei due fratelli Carucci, sono stati fissati per domani 24 gennaio alle 15.30 nella parrocchia di San Francesco. Il sindaco ha già proclamato il lutto cittadino.