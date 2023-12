Si sente male va al pronto soccorso ma viene dimessa: 49enne muore nel bagno dell’ospedale. Aperta inchiesta

Dopo la morte improvvisa di una 49enne avvenuta nei bagni del pronto soccorso la Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti

La tragedia si è consumata nella notte tra lunedì e martedì all’ospedale di Francavilla Fontana, inprovincia di Brindisi in Puglia. La vittima è Anna Maria Faggiano di 49 anna di Ceglie Messapica. Secodno quanto ricostruito, la donna lunedì si sarebbe sentita male accusando alcuni dolori all’addome e per questo si è recata in ospedale dove è stata sottoposta ad alcuni trattamenti sanitari, con delle flebo e poco dopo è stata dimessa. La 49enne ha quindi chiamato i parenti per essere riportata a casa. ma mentre attendeva l’arrivo dei familiari, ha avuto bisognao di andare nel bagno del pronto soccorso, ma prima di raggiungerlo ha avuto un nuovo malore ed è morta.

I familiari della donna, assistiti dall’avvocato Cosimo Deleonardis, hanno presentato una denuncia presentata ai carabinieri, a seguito del quale il pubblico ministero di turno, Mauron Gallone, venerdì conferirà l’incarico per eseguire l’autopsia, che potrebbe essere svolta, già, nella stessa giornata.

La famiglia invoca chiarezza e chiede di accertare gli ultimi istanti di vita della 49enne, ed in particolare cosa possa aver causato il suo decesso, anche in ragione del fatto che la donna non era stata ricoverata dopo le prime cure prestate dal personale medico che si era occupata del suo caso.