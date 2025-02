Si spacca il G7 sull’Ucraina. Gelo tra Meloni e Macron sulla missione Ue e invio truppe di pace

Il primo G7 targato Donald Trump con i partecipanti collegati da remoto e alla quale ha preso parte la premier italiana Giorgia Meloni sarà ricordato per le tensioni e le distanze tra i partecipanti e l’opposizione degli Stati Uniti che non hanno votato il documento finale che prevedeva la condanna della Russia come aggressore

Il vertice è durato appena un’ora ma per la tensione che si tagliava col coltello, ai partecipanti sono sembrate tre. Nella riunione del G7 in apertura è intervenuto il presidente ucraino Volodomir Zelenksy, apparso sullo schermo da Kiev insieme ad Ursula von der Leyen e il canadese Justin Trudeau, ha chiesto come sempre il sostegno dei partecipanti per porre fine al conflitto, ma con una pace giusta e duratura per evitare l’insorgere di futuri crisi.

L’obiettivo di Zelenksy era quello di rafforzare il legame euro-atlantico per la sicurezza del Vecchio continente, ma nel suo collegamento, i più attenti hanno notato l’assenza di molti rappresentati europei e soprattutto di rappresentati americani in occasione della cerimonia a Kiev per il terzo anniversario dello scoppio della guerra. Tra i presenti c’era oltre alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e primi ministri e capi di Stato delle repubbliche baltiche.

Anche Von der Leyen ha parlato ed si è detta sicura dell’ingresso dell’Ucraina nell’Ue entro il 2030 se il programma di riforme avviato su alcuni temi legati a giustizia e partecipazione democratica continuerà “a questa velocità”, ma non ha parlato di adesione nella Nato, memore delle affermazioni di Mike Waltz, consigliere per la Sicurezza nazionale di Trump, in una intervista a Fox News. L’adesione all’Alleanza atlantica “non è sul tavolo”, nonostante la mossa di Zelensky che si è detto disposto a dimettersi per facilitare l’ingresso del suo Paese.

Approcci diversi, dunque. Per gli Stati Uniti restano prioritari i rapporti con la Russia e in questo senso è stato calendarizzato un secondo incontro con gli emissari di Putin in Arabia Saudita: una replica di quanto accaduto una settimana fa tra Marco Rubio, in qualità di segretario di Stato, e Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo.

La conferma dell’appuntamento che è considerato un segnale di progresso da alcune fonti è giunta nel corso dello stesso G7, al quale era ovviamente collegato Trump e non di certo contribuito a rasserenare il clima. Gli Stati Uniti andranno avanti a dialogare con la Russia e già immaginano di mettere nel cassetto le sanzioni economiche per tornare a fare affari con Mosca. Quanto al presidente in mimetica, è il messaggio perentorio, prima di chiedere soldi e garanzie militari firmi l’accordo per cedere le terre rare ucraine agli americani, altrimenti non se ne fa niente.

Questo il clima che si è respirato, che da solo basta a spiegare la difficile missione di Meloni che in collegamento ha provato una mediazione impossibile: l’asse politico con Trump, il lavoro di sponda con i partner europei e il sostegno promesso a Kiev . Ma a fare saltare gli equilibri ci ha pensato Emmanuel Macron.

Il presidente francese in collegamento, ha parlato con al fianco Trump e il vicepresidente Jd Vance, dallo Studio Ovale, intestandosi, senza che nessuno gli ha dato mandato, una proposta appoggiata solo dal premier inglese Starmer, ma che ha già diviso gli alleati europei: una missione militare di interposizione al confine tra l’Ucraina e la Russia.

Trump ha colto al balzo la proposta, un modo per appaltare all’Europa la sicurezza dell’Ucraina, ovviamente specificando che le truppe andranno in Ucraina senza mandato Nato, quindi senza l’ombrello dell’Art. 5.

Il piano non è mai piaciuto a Meloni, come già aveva detto al summit di Parigi e lo ha nuovamente ribadito durante la videoconferenza del G7, ma stavolta visibilmente irritata per l’ennesimo scatto in avanti del francese, che davanti a Trump si erge a portavoce europeo “senza che nessuno glielo abbia chiesto”, come notano puntuti i consiglieri più fidati della premier. “Tra tutte le soluzioni possibili, mi sembra la più complessa e la meno efficace”, ha replicato a tono la presidente del Consiglio quando ha preso la parola.

Schierare centinaia di migliaia di soldati europei sul confine più incendiario al mondo? Con quali regole di ingaggio? E chi potrebbe sostenere un simile sforzo senza sguarnire le difese nazionali? Sono argomentazioni che la premier porta al tavolo per ribattere allo scatto del francese. In serata anche la Lega di Matteo Salvini ha confermato la linea italiana: “Nessun soldato italiano in Ucraina”.

Per il governo italiano è impossibile pensare di fornire all’Ucraina l’ombrello dell’articolo 5, la regola fondante dell’Alleanza atlantica che prevede l’intervento militare automatico se uno dei membri viene attaccato. Non se ne parla: l’ingresso dell’Ucraina nel Patto atlantico, come fa capire tra le righe Meloni al G7, non è un’opzione sul tavolo. Diverso è immaginare garanzie di sicurezza scritte che prevedono l’immediato, massiccio sostegno militare della Nato a difesa di Kiev in caso di una nuova aggressione, pur senza inviare truppe sul terreno.

“La priorità è costruire insieme ai partner europei e occidentali e l’Ucraina una pace giusta e duratura” ha ribadito Meloni in videocall con un discorso dai toni schiettissimi. E questo perché, riconosce con un salto di realismo, “il conflitto in tre anni ha causato un numero inaccettabile di morti e di distruzione”.