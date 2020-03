Sicilia.16 Arresti fra dirigenti regionali e imprenditori e 14 imprese sequestrate: Truffa e tangenti a fondi agricoli

La guardia di Finanza di Palermo ha eseguito 24 misure cautelari di cui 4 custodie cautelari in carcere, 12 arresti domiciliari e 8 obblighi di dimora e sequestrato 14 imprese

È questo l’esito di un bliz eseguito all’alba di oggi dai finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria. Nell’inchiesta sono coinvolte 24 persone tra cui funzionari della Regione Sicilia, professionisti e imprenditori. Sono tutti accusati a vario titolo di associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione, falso in atto pubblico, rivelazione di segreto d’ufficio, soppressione e occultamento di atti pubblici.

Una maxi inchiesta della Procura della Repubblica di Palermo, condotta dal procuratore Francesco Lo Voi e dall’aggiunto Sergio Demontis, che avrebbe fatto luce su un sodalizio che si sarebbe appropriato di fondi del piano di Sviluppo rurale dell’assessorato regionale all’Agricoltura, per oltre 12,5 milioni di euro di contributi già erogati e su altri 3,5 pronti per essere assegnati.

Le indagini del Gruppo tutela spesa pubblica del Nucleo di polizia economico-finanziaria, guidato dal colonnello Gianluca Angelini, si sono concentrate sui Psr Sicilia 2007/2013 e 2014/2020. Il cuore dell’indagine riguarda l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura della Regione siciliana, e cioè l’ente a cui spetta la valutazione delle domande per ottenere i finanziamenti nazionali ed europei.

Tra i 24 indagati ci sono dirigenti e funzionari pubblici, imprenditori e intermediari, tecnici e prestanome e anche un ex sindaco che – stando a quanto ricostruito dalla guardia di finanza – avrebbero fatto carte false per mettere le mani su milioni di euro di fondi europei. Sequestrate in via preventiva 14 imprese, tre delle quali con sede in Ungheria, Austria e Romania per un valore di circa 24 milioni di euro. Sotto sequestro disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per un valore complessivo di 12,5 milioni di euro, ovvero pari all’ammontare dei contributi pubblici che sarebbero stati percepiti indebitamente. Bloccata per tempo l’erogazione di 3,5 milioni sotto forma di contributi indebiti.

Questi i 24 indagati sui finanziamenti regionali illeciti nell’agricoltura.

Quattro le persone in carcere: i fratelli Giovanni Salvatore e Francesco Di Liberto, il primo amministratore unico della DI LIBERTO S.r.l. e il secondo ex rappresentante legale della GENERAL T.E.C. Soc. Coop., Filippo Cangialosi, ex funzionario dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura – I.P.A. di Palermo e attualmente in servizio al Dipartimento dell’Agricoltura dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Paolo Guarrusso, amministratore unico della MEATECH Gmbh.

Questi i dodici agli arresti domiciliari: Vincenzo Geluso, ex sindaco del Comune di San Cipirello e attualmente componente dell’Ufficio di gabinetto dell’Assessore Regionale all’Agricoltura; Antonio Cosimo D’Amico, ex ispettore capo dell’I.P.A. di Palermo e attualmente Dirigente del Dipartimento dell’Agricoltura dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura; Maurizio Di Liberto, tecnico progettista della DI LIBERTO S.r.l., Nunzia Pipitone, prestanome e moglie di Salvatore Di Liberto, Roberto Percivale, intermediario all’estero dei fratelli Di Liberto, Marco Iuculano, rappresentante legale della LPB Soc. Coop., Giovanni Calì, attuale rappresentante legale della GENERAL T.E.C. Soc. Coop., Riccardo Puccio e Francesco Sclafani, ingegneri di Marineo, Giuseppe Guttadauro, avvocato e imprenditore agricolo, Alessandro Li Destri, imprenditore agricolo e Giuseppe Taravella, rappresentante del Consorzio Agrario di Palermo S.c.a.r.l. e poi in servizio presso l’Ispettorato dell’agricoltura di Palermo.

Infine gli otto con obbligo di dimora nel comune di residenza: Lilli Napoli e Maria Luisa Virga, dirigenti presso l’I.P.A. di Palermo, Gaetano Ales, funzionario dell’IPA di Palermo, Salvatore Picardo, responsabile dell’area 4 tecnica – SUAP del Comune di San Cipirello, Ciro Spinella, agronomo di Marineo, Girolamo Lo Cascio, appresentante legale della GENERAL T.E.C. Soc. Coop., Alessandro Russo, tecnico progettista della DI LIBERTO S.r.l. e Maria Concetta Catalano, dirigente dell’Ufficio intercomunale dell’agricoltura “Basse Madonie”.

Secondo gli inquirenti, due società riconducibili Giovanni Salvatore e Francesco Di Liberto, di Belmonte Mezzagno, tra il 2012 e il 2018 avrebbero ottenuto 10 milioni di euro per la realizzazione di un mattatoio a Ciminna e un complesso agro-industriale a Monreale. I Di Liberto, grazie alla connivenza di professionisti e di Filippo Cangialosi, funzionario istruttore dell’Ipa, avrebbero organizzato la truffa sfruttando un castello di false fatturazioni per dimostrare di avere speso più soldi di quanti ne avessero realmente sborsato.

Costi gonfiati, falsi certificati dell’Asp e documenti bancari falsificati, che nel dicembre 2019 hanno consentito ai fratelli Di Liberto di incassare anche la prima tranche di una terza domanda di finanziamento per oltre 2,5 milioni di euro.

Durante le indagini i finanzieri hanno scoperto che il sistema illecito e clientelare era molto più radicato. Sono emerse le ipotesi di corruzione contestate a Filippo Cangialosi da parte di Giuseppe Tavarella, un altro funzionario dello stesso ente e già legale rappresentante del Consorzio agrario di Palermo. Cangialosi certificava che il Consorzio aveva rispettato le procedure e il collega faceva la stessa cosa per altre pratiche presentata da persone vicine a Cangialosi.

Antonino Cosimo D’Amico, all’epoca a capo dell’Ipa di Palermo e oggi dirigente all’Agricoltura, si sarebbe fatto corrompere dall’imprenditore e avvocato Giuseppe Guttadauro per dare il via libera a finanziamenti per oltre 3,5 milioni di euro. D’Amico sarebbe intervenuto sui membri delle commissioni di controllo affinché valutassero positivamente la domanda di Guttadauro.

In cambio D’Amico avrebbe ottenuto la promessa che il suo nominativo sarebbe stato preso in considerazione per l’incarico di capo di gabinetto dell’assessore regionale all’Agricoltura. Guttadauro nel 2017 disse a D’Amico che ne avrebbe parlato con Gianfranco Micciché, presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, fratello del suocero.