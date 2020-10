Sicilia. Ass. Razza: “6700 medici faranno Tamponi a tappeto per individuare gli asintomatici”

L’assessore alla Sanità Ruggero Razza ha annunciato che in Sicilia Oltre 6.700 medici, infermieri e sanitari insieme a 61 strutture private sono pronti a dare il via all’operazione “Tamponi a tappeto”

Si tratta di un bando, chiuso martedì sera, con cui la Regione il 14 ottobre scorso, ha chiesto a 6700 professionisti e vari operatori del mondo della sanità di farsi avanti per comporre delle squadre che dovranno individuare i positivi asintomatici attraverso i tamponi rapidi.

I dettagli dell’operazione sono stati pianificati eri dall’assessore Razza con la collaborazione del Comitato tecnico scientifico, mentre i soggetti necessari per il controllo, saranno scelti dalla Regione.

Questo il piano: I medici verranno impiegati in turni che vanno dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20, in cui dovranno eseguire almeno 100 tamponi, e riceveranno 200 euro lordi. Ma se andranno oltre i 100 tamponi riceveranno un extra di 100 euro. Per gli stessi orari di lavoro gli infermieri riceveranno 120 euro a turno e altri 60 in caso di “straordinario”. Gli operatori sanitari verranno pagati 80 euro a turno. Le strutture private riceveranno un compenso analogo per ogni dipendente impiegato.