Sicilia. Casi di coronavirus in aumento, Musumeci: “Da domani esercito in campo per i controlli”

Una parte dei militari dell’esercito presenti in Sicilia, da domani svolgerà servizio di pattuglie e vigilanza urbana e nei punti di arrivo dei passeggeri

L’annuncio è stato fatto dal presidente della Regione Nello Musumeci, dopo un colloquio con il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. La misura straordinaria è stata una precisa richiesta del governatore che il capo del Viminale, in considerazione dalla crescita del tasso di contagio che da alcuni giorni si registra in Sicilia ha accordato. Su questa decisione ha pesato “la perdurante diffusa inosservanza delle norme di prevenzione della diffusione del Covid-19”.

Musumeci nella lettera inviata alla Lamorgese, ha evidenziato come la Sicilia “sia una Regione dove il tasso di crescita dei soggetti positivi al contagio, in questo momento, si rivela superiore a quello della media nazionale” e quindi ha chiesto di valutare la necessità di impartire disposizioni affinché sia potenziato il numero delle pattuglie delle Forze dell’Ordine, “ricorrendo, ove ritenuto necessario, anche ai militari dell’Esercito impegnati in Sicilia nell’operazione Strade sicure”.