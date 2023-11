Sicilia. Concorso forestale: primo figlio di ex dirigente che risponde bene a 60 domande… anche a una sbagliata

Si preannunciano decine di ricorsi su un candidato che ha indovinato 60 risposte su 60, classificandosi primo in graduatoria con il punteggio di 30 e che ha anche “azzeccato” una domanda che prevedeva la scelta tra tre risposte, ma tutte sbagliate

La regione Sicilia indice un concorso per 46 posti di agente forestale con assunzione a tempo pieno e indeterminato di categoria B e di posizione economica B, e nelle sedi di Catania e Siracusa, scaglionati dal 24 al 27 ottobre si presentano circa 20mila ragazzi tra i 18 e i 30 anni.

Tra gli oltre 600 partecipanti giudicati idonei, in una graduatoria non ancora pubblicata ufficialmente che circola da diversi giorni, il primo classificato con il massimo punteggio di 30 è Alessio Maria Salerno, figlio di Giovanni Salerno, dirigente del Corpo Forestale regionale fino a febbraio 2023, che ha indovinato 60 risposte su 60 .

Qualcuno però su questo primo posto ha dubbi di regolarità e non tanto per la discendenza paterna o per non avere sbagliato nemmeno una risposta su 60, ma sul fatto che una della domande prevedeva di indovinare una delle tre risposte già scritte, ma che erano tutte e tre errate, come peraltro la stessa commissione d’esame del concorso ha ammesso: “La commissione d’esame ha riscontrato nella prova somministrata nella sessione delle ore 15 del 24 ottobre 2023 del concorso in oggetto la presenza di un quesito avente alternative di risposte errate”.

Nello specifico, la domanda chiedeva il numero di deputati presenti all’Assemblea regionale siciliana, indicando tre risposte possibili: 60, 120 o 90 deputati. La risposta esatta invece è 70, ovvero il numero dei deputati previsti a seguito della legge costituzionale 7 febbraio 2013 che ha ridotto il numero dei componenti regionali che erano 90. Alessio Maria Salerno, ha invece risposto correttamente non tenendo conto delle tre opzioni indicate, ma ad essere precisi non sarebbe stato il solo a dare la risposta esatta.

Una situazione che per qualcuno va analizzata, tra questi il segretario regionale generale per la funzione pubblica della Cgil Sicilia Gaetano Agliozzo che ha dichiarato a Repubblica: “Attendiamo che vengano predisposti degli accertamenti, sicuramente un concorso pubblico dovrebbe essere trasparente e non agevolare e privilegiare nessuno. O qualcosa non ha funzionato o evidentemente il candidato in questione era il più bravo di tutti”.

Sull’accaduto sono intervenuti anche il capogruppo del M5s all’Ars Antonio De Luca e il referente regionale M5s Nuccio Di Paola: “Sul recente concorso per agenti del Corpo forestale ci sono alcune cose da chiarire. Va spazzato ogni dubbio sulla regolarità delle prove, ne va dell’immagine della Sicilia e della fiducia dei giovani nella pubblica amministrazione. Per questo chiederemo immediatamente un’audizione urgentissima in quarta commissione dell’Ars alla presenza dell’assessore all’Ambiente e dei dirigenti del Corpo forestale. Inoltre – hanno dettò i due esponenti Cinquestelle -, la graduatoria, ancora provvisoria, è già circolata su Whatsapp. Una cosa inaccettabile. Qualcuno ci dovrà spiegare come sia potuta accadere questa cosa gravissima, che getta una grossa ombra sul concorso”.