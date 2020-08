Sicilia. Coravirus, Musumeci: “se i contagi aumentano dobbiamo chiudere di nuovo tutto”

Il presidente della Regione Nello Musumeci preoccupato per l’aumento dei contagi in Sicilia: “Saranno i numeri che ci diranno se dobbiamo chiudere di nuovo tutto”.

Nello Musumeci non è per niente tranquillo su coem si stanno evolvendo i contagi nell’isola ed oggi a Caltanissetta, ha dichiarato: “Ho lanciato un appello 15 giorni fa mi pare che questo appello non sia stato raccolto e quindi non escludo che ci possano essere misure ulteriormente restrittive.

Nel frattempo sono stati chiusi alcuni esercizi commerciali, pensiamo nei prossimi giorni, con le forze dell’ordine, preposte a questo servizio, di chiuderne altri perché i gestori non impongono ai propri clienti il rispetto delle norme di prevenzione e di cautela”.



“Al tempo stesso – ha continuato il presidente – rinnovo l’appello a tutti per poterci godere questa estate in relax ma con qualche piccolo sacrificio. La mascherina, il distanziamento, mantenere un metro di distanza, penso che sia il minimo per evitare di fare concorrenza alle Regioni del Nord in termini di coronavirus.

Siamo stati così bravi per 3 mesi con la linea della fermezza e del rigore. Credevo di poter avere fiducia nella responsabilità dei siciliani non vorrei ricredermi”.

Le parole di Musumeci seguono quelle dell’assessore regionale siciliano alla salute Ruggero Razza: “Basta fare finta di nulla. Saremo costretti altrimenti a nuove misure di contenimento. Occorre rispettare regole basilari. Altrimenti saranno resi vani gli sforzi di questi mesi”.

“L’isola non può permettersi un nuovo lockdown, – ha concluso Razza – ma i numeri evidentemente potrebbero imporre nuove misure di contenimento del contagio”.