Sicilia. Coronavirus, sono 18 i casi positivi e la Regione predispone l’aumento dei posti in terapia intensiva

Sono arrivati a diciotto i contagiati da coronavirus in Sicilia, 15 dei quali asintomatici e la Regione predispone un piano per aumentare i posti in terapia intensiva

È stato lo stesso assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza ha rendere noti i nuovi dati, durante il tavolo di coordinamento tra Regione, Anci, prefetture, protezione civile e città metropolitane. I casi adesso sono diciotto, alcuni collegati al focolaio lombardo, mentre altri sono relativi ad un gruppo costituito da docenti di Catania che hanno partecipato ad un incontro a Udine.

“Dall’inizio dei controlli sul coronavirus, – comunicano dalla Regione – i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 367 tamponi, di cui 349 negativi. Sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 18 campioni, di cui quattro già validati (tre a Palermo e uno a Catania)”.

“Risultano ricoverati 5 pazienti (tre a Palermo e due a Catania), – continuano dalla Regione – mentre 13 sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana”.

A fronte di questi numeri, per prevenire un eventuale aumento dei casi, gli enti coinvolti stanno lavorando per aumentare il numero dei posti in terapia intensiva e a pressione negativa Sia a Palermo che a Catania, dove sono state già individuate aree nel caso dovessero essere necessarie quarantene di gruppi.