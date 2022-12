Sicilia. Corte dei Conti boccia il bilancio della Regione: “mancano 2,2 miliardi” 

La Corte dei Conti boccia il bilancio della Regione, mancherebbero 2,2 miliardi che sono stati spalmati in 10 anni anziché tre

La Sezione riunite della Corte dei Conti ha sospeso il giudizio di parificazione del rendiconto della Regione per il 2020 contestando numerose irregolarità nel conto economico e nel conto patrimoniale oltre che il risultato di amministrazione e ha deciso di sollevare la questione di legittimità costituzionale del ripiano del disavanzo di 2,2 miliardi che era stato spalmato in dieci esercizi finanziari mentre per i giudici andava fatto in tre anni. Adesso il governo Schifani per metterci una “pezza”, dovrebbe accantonare 866 milioni, pari a due tranche di rientro dal deficit mentre la terza rata potrebbe differirla di un anno. Il problema però è che questi fondi non ci sono e Schifani quasi sicuramente richiederà l’aiuto al governo di Giorgia Meloni.

Ed infatti il commento dell’assessore all’Economia, Marco Falcone va in questa direzione: “Tratteremo subito col governo Meloni, basta una norma interpretativa che dia ragione alla Regione siciliana e che faccia decadere il motivo del contendere”.