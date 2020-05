Sicilia. Covid-19, bar e ristoranti aperti anche la domenica per l’asporto: si può andare anche fuori dal proprio comune

Emanata la Circolare n.15 del DRPC Sicilia, che consente a bar e ristoranti di restare aperti anche la domenica ma solo per l’asporto. Inoltre gli utenti possono andare in locali di un altro comune

Sono queste le nuove disposizioni inserite dalla Circolare n.15 del DRPC Sicilia, che fa chiarezza su alcuni dubbi in ordine all’interpretazione dell´art.10 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.18 del 30.4.2020.

“Gli esercizi commerciali che effettuano servizio a domicilio o preparano cibo da asporto sono autorizzati all’apertura anche nella giornata di domenica. Pertanto bar, pasticcerie, ristoranti e tutti coloro che vendono prodotti alimentari o affini come prodotti da forno, rosticceria, cibi cotti, pasticceria e similari possono effettuare il servizio avendo cura di garantire il rispetto delle distanze interpersonali e di evitare gli assembramenti tra i clienti. Necessario indossare la mascherina quando si sta in fila per l’asporto. L´acquisto con asporto è consentito anche fuori dal proprio comune”.

Dunque adesso agli esercenti è consentito effettuare il Servizio a domicilio e asporto anche la domenica. Le attività come ristoranti, bar o pasticcerie che svolgono questi servizi per la vendita di prodotti alimentari come quelli da forno, rosticceria, cibi cotti, pasticceria, sono autorizzati a stare aperti anche la domenica ed i clienti potranno spostarsi da un Comune ad un altro delle Sicilia senza incorrere in sanzioni. Rimane per i consumatori l’obbligo di indossare le mascherine quando sono in fila per l’asporto.

Infine dal 18 maggio si procederà con nuove aperture differenziate per Regioni sulla base delle valutazioni che perverranno dal ministero della Salute e in Sicilia per quella data riapriranno anche barbieri e parrucchieri.