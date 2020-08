Sicilia. Elezioni amministrative 2020, firmato il decreto: si vota il 4 e 5 ottobre, ballottaggi il 18 e il 19

Le elezioni amministrative 2020 in Sicilia che si sarebbero dovute svolgere dal 15 aprile al 30 giugno scorso, rinviate a causa della pandemia Covid-19, si terranno il 4 e 5 ottobre e gli eventuali ballottaggi il 18 e il 19

Il decreto assessoriale 243 firmato oggi, interessa 61 i comuni e comprende quelli che andavano al voto in forma ordinaria a cui sono stati aggiunti altri nel quali i sindaci si sono dimessi. Sono state estrapolate le posizioni di Vittoria e San Biagio Platani, sciolti per mafia, il cui scioglimento scadeva nel secondo semestre e che quindi dovranno necessariamente andare ad elezioni in un turno straordinario che va dal 15 ottobre al 15 dicembre.

Il calendario delle scadenze, le circolari, le note e tutte le pubblicazioni sono consultabili sul sito istituzionale del dipartimento delle Autonomie locali della Regione Siciliana.