Sicilia. Finanziaria, approvato emendamento Fava: 1,5 milioni di euro per accoglienza in sicurezza migranti

L’assemblea Regionale Siciliana nella serata di oggi 1° maggio, ha approvato, nell’ambito dell’art. 9 della Finanziaria, un emendamento che stanzia 1,5 milioni di euro da ripartire fra i comuni di Porto Empedocle, Pozzallo e Lampedusa per l’accoglienza in sicurezza dei migranti

L’emendamento è stato presentato dal deputato regionale Claudio Fava eletto nella lista “Cento passi per la Sicilia” e presidente dell’Antimafia, che così commenta: “Una misura doverosa per riconoscere lo sforzo sostenuto dai Comuni e dalle comunità impegnati in prima fila su accoglienza, come avevano richiesto i sindaci di Pozzallo e Lampedusa e che contribuirà a rimuovere la vergogna di baraccopoli e tendopoli, restituendo dignità alle persone che oggi ci vivono in una pericolosa situazione sanitaria, indecente anche sul piano del diritto.”

Con l’approvazione dell’emendamento vengono stanziati 1,5 milioni di euro da ripartire fra i comuni di Porto Empedocle, Pozzallo e Lampedusa come contributo per le operazioni di accoglienza in sicurezza delle persone migranti. Con lo stesso emendamento, una somma analoga è stata destinata per gli interventi urgenti di messa in sicurezza sanitaria nelle aree delle tendopoli di Cassibile e di Campobello di mazara/Castelvetrano.