Sicilia. Finanziaria, passa emendamento: bar e ristoranti non pagheranno il suolo pubblico per il 2020

L’assemblea Regionale Siciliana nella serata di ieri 1° maggio, ha approvato lo “stop” al pagamento del suolo pubblico per il 2020 per bar e ristoranti

In quasi tutti i Comuni le opposizioni in questi giorni hanno chiesto ai sindaci di esentare le attività dal pagamento del suolo pubblico, appello che è rimasto inascoltato. Ieri sera però ci ha pensato l’Ars con l’approvazione di un emendamento della commissione Bilancio e del governo, che stabilisce l’esenzione per il 2020 del pagamento del suolo pubblico per bar e ristoranti.

I sindaci stiano tranquilli, i mancati introiti dei Comuni infatti saranno recuperati attraverso un fondo regionale da 300 milioni di euro. Dunque bar e ristoranti per l’anno in corso non pagheranno il suolo pubblico, provvedimento più che giusto in considerazione che gli spazi a disposizione, viste le attuali restrizioni che difficilmente saranno allentate se non marginalmente, non consentiranno ai gestori degli esercizi commerciali di rientrare delle spesa sostenuta.

Intanto oggi prosegue la maratona per approvare la manovra finanziaria e la ripresa dei lavori terminata in tarda nottata, riprenderà alle 11.