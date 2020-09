Sicilia. iop/Aris. Sanità privata, Ugl: “bene intervento della Regione per copertura finanziaria costi contrattuali”

Giuseppe Messina, Segretario regionale Ugl, plaude all’intesa raggiunta ieri in Sicilia con la Regione sulla copertura finanziaria dei costi contrattuali nella Sanità privata

“Apprezziamo lo sblocco delle risorse regionali realizzato dall’assessore alla Salute, Ruggero Razza – commenta il segretario dell’Ugl – finalizzate a consentire, in quota parte, alla definizione della lunga vertenza del CCNL della sanità privata sottoscritto da Ugl, Cgil, Cisl Uil e vincolato dall’impegno, preso in conferenza Stato Regioni, dalla messa a disposizione di ogni singola regione delle risorse necessarie alla applicazione definitiva del Contratto della sanità privata”.

“Impegno mantenuto – conclude Messina – la Sicilia è la terza regione italiana a trazione centrodestra che che mette a disposizione dei lavoratori le risorse e gli strumenti indispensabili per affrontare le nuove sfide che necessitano di istituti di nuova garanzia per la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento dell’attività come l’esperienza Covid 19 ci ha insegnato”.