Sicilia. Meteo: allerta “Arancione” per domani 25 marzo in quasi tutta l’isola, “Gialla” nella zona centrale

La Protezione civile regionale della Sicilia ha emesso un nuovo bollettino meteo, con allerta “Arancione” su quasi tutta la Regione tranne nel nella zona centrale che è “Gialla”

Dalle prime ore di domani, mercoledì 25 marzo 2020, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca a prevalente componente nord-orientale. possibili mareggiate sulle coste esposte.

Temperature in sensibile diminuzione.

Come sempre si raccomanda la massima prudenza e di mettersi in viaggio solo in caso di necessità, anche in considerazione di possibili interruzioni dovute ai danni di questi giorni.