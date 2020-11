Sicilia. Meteo: allerta “Arancione” per domani 28 nov. in tutta l’isola, previste forti piogge e raffiche di vento

La Protezione civile regionale della Sicilia ha emesso per la giornata di domani 28 novembre 2020, un bollettino meteo, con allerta “Arancione” su tutta la Regione

In particolare dalla mattina di domani, sabato 28, e successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in tutta la regione specie sui settori meridionali e ionici. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento; venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte.

Come sempre si raccomanda la massima prudenza e di mettersi in viaggio solo in caso di necessità, anche in considerazione di possibili interruzioni dovute ai danni di questi giorn