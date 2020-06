Sicilia. Meteo, fine settimana “infuocato” con temperature in aumento e punte anche di 40 gradi

Le temperature in questo mese di giugno sono state temperate, ma in questo fine settimana, secondo gli esperti, in Sicilia arriva il gran caldo con punte, dalla prossima settimana fino a 40 gradi



Da domani venerdì 25 giugno e per tutto il fine settimana l’Italia sarà investita da un’alta pressione di matrice sub-tropicale, che farà aumentare le temperature. Come riportato dal sito “Il Meteo.it”, in Sicilia le temperature in questo fino settimana saranno in crescita con valori massimi che sabato arriveranno fino a 34 gradi e punte di 36-37 gradi la domenica.

Sempre secondo il team de Il Meteo.it, dall’inizio della prossima settimana In Italia arriverà l’anticiclone africano che porterà aria caldissima dal deserto del Sahara e comincerà ad invadere le nostre regioni a partire dalla Sicilia, per poi raggiungere il Centro e infine il Nord. Da lunedì prossimo quindi, le temperature cominceranno a crescere ulteriormente con punte che in Sicilia toccheranno i 40 gradi.