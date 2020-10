Sicilia. Musumeci: 70% dipendenti Regione è inutile, assunti senza concorsi, con una telefonata o biglietto da visita

Una dichiarazione “forte” destinata a aprire una lunga scia di polemiche, per il presidente della Regione Musumeci il 70% del dipendenti Regionali è inutile

“La Regione non era fatta per risolvere i problemi, era fatta per diventare un ‘ammortizzatore sociale’. La Regione è stata la più grande industria per 70 anni; si poteva entrare anche senza concorsi, con un biglietto da visita, con una telefonata… questa è stata la Regione siciliana. E non avere il coraggio di dirlo è davvero criminale”.

Questo è quanto ha dichiarato il Presidente della Sicilia, Nello Musumeci, a margine dell’evento “Innovation Days” del Sole 24 Ore, dedicato in questa tappa a Sicilia e Sardegna.



“Io ho il coraggio di dirlo. – Ha continuato il governatore – Avevamo 19.000 dipendenti: 5000 sono andati in pensione, ne abbiamo 13.000 e il 50% appartiene alla fascia A e B, assolutamente non funzionali a rendere efficiente la macchina regionale”.

“Qui non si fa un concorso dal 1991. Il più giovane ha 58 anni – ha aggiuntoMusumeci -Non è gente digitalizzata, non è gente abituata a lavorare in un contesto assolutamente diverso, competitivo, come richiede oggi la pubblica amministrazione. Ed è con questa macchina che io devo fare i compiti giorno dopo giorno. E se richiamo un dirigente l’indomani ho lo stato di agitazione di tutte le sigle sindacali”.

Infine il Presidente ha concluso con un auspicio che suona come un monito per gli odierni dipendenti regionali: “Ho detto che l’80% dei dipendenti regionali è assolutamente inutile alle funzioni programmatiche della Regione. Lo ripeto. Anche se siamo passati dall’ 80 al 70% grazie al cielo. Il mio obiettivo è di arrivare almeno al 50%”.