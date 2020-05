Sicilia. Niente bollo per auto fino a 53KW e per quelle oltre i 10 anni: ecco i requisiti per rientrarci

Nella Finanziaria, è stata inserita una norma che abolisce il pagamento del bollo auto solo per quest’anno per i redditi bassi e anche per le auto che hanno oltre 10 anni senza limite di Kw

Ieri sera l’Ars ha varato una norma in finanziaria che consente l’esenzione del bollo auto per i cittadini siciliani che abbiano un reddito inferiore ai 15.000 euro e per i veicoli con potenza inferiore a 53 Kw. Inoltre sono esentate anche quelle immatricolate prima del 2010, – senza il limite dei Kw – ovvero tutte le auto che hanno più di 10 anni di vita.

L’emendamento a firma del M5S mira ad agevolare chi non possa permettersi di avere un’auto nuova e quindi potrà beneficiare dell’esenzione del bollo. Rimane per tutti il vincolo delle soglia di reddito a 15mila euro.

Esenzione dal pagamento del bollo auto anche per i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato (ex legge regionale 7 giugno 1994, n. 22) e quelli delle associazioni di volontariato di protezione civile (legge regionale 31 agosto 1998, n. 14) utilizzati ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile. Per queste categorie non si applica la sogli di redditto.