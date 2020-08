Sicilia, Pesca. UGL: “Dopo lockdown fermo obbligatorio inutile e penalizzante per il Sud”

“Una forzatura inutile che danneggia ancora una volta le regioni del Sud e la Sicilia in particolare”, afferma Giuseppe Messina, Segretario Ugl Sicilia.

“Fermare per trenta giorni consecutivi le imprese di pesca con l’interruzione temporanea obbligatoria dell’attività di pesca è una scelta incomprensibile e che doveva essere evitata”. A dirlo Giuseppe Messina, Segretario Ugl Sicilia.

“Dopo quasi tre mesi di blocco delle attività di pesca per effetto delle restrizioni introdotte a livello nazionale e regionale per contenere la diffusione del coronavirus – aggiunge – la misura di riequilibrio biologico ha il sapore della beffa e l’obbligo di fermarsi per le imprese di pesca e gli equipaggi è una forzatura inutile che danneggia ancora una volta le regioni del Sud e la Sicilia in particolare.



Nell’anno dell’emergenza pandemica il governo nazionale avrebbe dovuto rivedere il fermo obbligatorio delle attività di pesca evitando ulteriori restrizioni – chiarisce Messina – ed invece la scelta di introdurre il decreto ordinario di interruzione delle attività di pesca in una fase di grande emergenza sanitaria, economica e sociale è quanto di più sbagliato si sia potuto fare.

Ancora una volta si è persa una grande occasione per aiutare le imprese di pesca e gli equipaggi a riprendersi le fette di mercato perse durante il lockdown e tornare a fatturare – conclude il sindacalista – dato che il settore registra aiuti pubblici insufficienti alla ripresa produttiva rispetto al sostegno promesso ed invece il mercato è lasciato nelle mani delle grandi società di importazione del Nord che potranno mantenere se non addirittura incrementare la presenza nei mercati di consumo del prodotto ittico”.