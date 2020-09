Sicilia. “Sold out”, Centri d’accoglienza pieni e i 217 migranti prelevati da Lampedusa restano sulla nave Dattilo

Se si trattasse di turisti paganti ci sarebbe da festeggiare ed invece sono i 217 migranti a carico dello stato italiano, che dovranno restare sulla nave Dattilo perché nei centri d’accoglienza non ci sono posti



I 217 clandestini in questione sono parte degli oltre 1500 che sovraffollano l’hotspot di Lampedusa, che ieri, per alleggerire una situazione che il governatore Musumeci ha definito “campo di concentramento”, sono stati trasferiti sulla nave della Guardia costiera, per poi, una volta arrivati a Porto Empedocle, essere ricollocati nei centri di accoglienza dell’isola. Solo che una volta arrivati a destinazione, si sono accorti che i centri sono stracolmi e non ci sono più posti.



E così i 217 migranti non sono sbarcati e sono rimasti sul pattugliatore Dattilo della Guardia costiera, che sarebbe dovuto rimanere in rada, ma a causa del mare mosso è stato costretto ad attraccare nella banchina del Porto. Per evitare le solite fughe è stato predisposto un cordone di sicurezza e sorveglianza per tutta la notte.

Adesso si attende che in giornata si liberino i posti necessari per consentire ai migranti di sbarcare. ma solo quando verranno trovati i posti necessari per ospitarli.

Ma la domanda che sorge spontanea è: “prima di partire non sapevano che non c’erano più posti?”. E poi anche se si trovano, si può continuare a consentire questi sbarchi selvaggi? Con tutta la buona volontà, con questi ritmi, i posti prima o poi dovranno finire per forza di cose.