Siculiana (AG). Migranti, fuga in massa da Villa Sikania, una 40ina hanno fatto perdere le tracce: sono ricercati

Villa Sikania è un hotel e come tale difficile da controllare: ieri sera una quarantina circa di migranti hanno eluso la sorveglianza e si sono dati alla fuga. Sono attivamente ricercati

L’ennesima fuga da Villa Sikania, centro di accoglienza di Siculiana tristemente noto per la morte di un migrante che il 5 settembre nel tentativo di fuggire è stato travolto ed ucciso da un’auto sulla SS 115. Ieri sera intorno alle 20,30 la scena si è ripetuta, 30-40 persone, hanno eluso i controlli e si sono date alla fuga per le vie della cittadina e poi come da copione hanno raggiunto l’adiacente statale 115, da dove si sono dispersi nelle campagne circostanti.

Polizia, carabinieri ed esercito che sono a guardia del luogo hanno iniziato a rastrellare la zona nel tentativo di riacciuffare i fuggitivi.

Eloquente il commento di alcuni cittadini che loro malgrado si sono trovati nel mezzo delle fuga: “Panico assoluto” scrive sui social un cittadino che a bordo della sua auto stava percorrendo la statale, il quale si è ritrovato i fuggitivi sulla carreggiata e fortunatamente non ha travolto nessuno, come successo il 4 settembre scorso.

Inutile girarci attorno, Villa Sikania non è una struttura adatta per essere un hotspot, ma i ripetuti appelli e le manifestazioni di sindaco e cittadini, sono rimasti inascoltati.