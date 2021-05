Siculiana. Rissa tra migranti e scontro con l’esercito: in 40 fuggono da Villa Sikania

Circa quaranta migranti, ospiti di Villa Sikania, dopo una maxi rissa con lancio di oggetti ai militari, sono fuggiti dalla struttura utilizzata come centro di sorveglianza sanitaria anti-Covid

Sarebbero circa quaranta o poco meno i migranti minorenni non accompagnati ospiti della struttura Villa Sikania a Siculiana, fuggiti dopo una rissa. Fortunatamente questa volta, tra i militari di stanza nelle struttura che hanno provato a fermare i fuggitivi, nessuno è rimasto ferito. Le ricerche per tentare di riacciuffare gli extracomunitari fuggiti sono in corso.

La rissa è iniziata ieri sera all’interno della struttura, poi nel trambusto la maxi fuga, con i migranti che come sempre si sono dispersi fra la statale 115 e le campagne circostanti.