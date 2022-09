Silvana Sciarra è la nuova presidente della Corte costituzionale: succede a Giuliano Amato

“Ho fiducia nelle istituzioni, non posso non averla, non posso immaginare che se ci fosse una forte maggioranza non ci sarà attenzione al pluralismo. Il mio è un messaggio di fiducia e rispetto nelle istituzioni”

Queste le prime parole di Silvana Sciarra pronunciate nella conferenza stampa dopo la sua elezione. Per gli amanti delle statistiche è la seconda Presidente donna della Corte costituzione. Succede a Giuliano Amato. Nella sua carriera ha già redatto 159 decisioni come giudice costituzionale