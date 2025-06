Simone Inzaghi saluta l’Inter e vola in Arabia Saudita all’Al-Hilal. Marotta già al lavoro per sostituirlo

Dopo quattro stagioni Simone Inzaghi lascia l’Inter e accetta la faraonica offerta dell’Al Hilal… difficile rifiutare 50 milioni in due anni. Beppe Marotta già al lavoro per trovare il successore, Fabregas il preferito, ma nella lista ci sono altri nomi

A quattro anni esatti dal suo arrivo in nerazzurro, Simone Inzaghi lascia l’Inter dopo il faccia a faccia con la dirigenza, calendarizzato per oggi a tre giorni dalla pesante sconfitta in finale di Champions League. Inzaghi ha quindi ceduto al faraonico ingaggio dell’Al-Hilal e si sposterà in Arabia Saudita, difficile dire no alla ricca proposta degli sceicchi che lo vogliono in panchina già al Mondiale per club.

Il tecnico piacentino ha comunicato l’addio ai tifosi nerazzurri con una lettera.

“Cara famiglia nerazzurra, è venuto per me il momento di salutare questo Club dopo un percorso di quattro anni, durante i quali ho dato tutto. Ogni giorno ho dedicato all’Inter il mio primo e ultimo pensiero della giornata. Sono stato ricambiato con professionalità e passione da calciatori, dirigenti e da ogni singolo dipendente del club”.

“Ringrazio gli azionisti per la fiducia che non è mai mancata, il Presidente e i suoi collaboratori per l’aiuto e il dialogo quotidiani. In una giornata difficile come quella di oggi penso sia giusto ribadire questo senso di gratitudine anche per il confronto che si è concluso poco fa. Siamo stati sinceri e abbiamo insieme deciso di concludere questo magnifico percorso”.

“Un’ultima parola la voglio dedicare ai milioni di tifosi nerazzurri che mi hanno incitato, hanno pianto e sofferto nei momenti difficili e hanno riso e festeggiato nei sei trionfi che abbiamo vissuto insieme. Non vi dimenticherò mai”.

In questo quadriennio Inzaghi ha vinto uno scudetto, due Coppa Italia e tre Supercoppa italiana, a cui vanno aggiunti due finali di Champions League perse in tre anni e due secondi posti in campionato svanititi uno per due punti e l’ultimo per una sola lunghezza. Comunque quattro stagioni sempre ai massimi livelli, ma a cui è mancato qualcosa.

