Simone muore in strada a soli 24 anni colto da malore improvviso: lascia una bimba piccola

Tragedia nella notte di Ferragosto, Simone muore in strada a soli 24 anni davanti agli amici: inutili i soccorsi

La tragedia è accaduta intorno alle 2 di notte, in via Nicolò Zeno a Sottomarina, località di Chioggia. La vittima di un inspiegabile malore è Simone Veronese, di soli 24 anni, già papà di una bambina.

Il giovane la notte di Ferragosto, mentre era insieme agli amici, è stato colto da un malore improvviso. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno provato inutilmente a rianimarlo, ma Simone purtroppo è deceduto.

Sgomente e dolore a Sottomarina dove Simone viveva in un appartamento e dove era molto conosciuto, specialmente tra i suoi coetanei, per la sua attività di agente immobiliare presso l’agenzia “L’Arte di Abitare”. I familiari descrivono Simone come “un ragazzo buono, conosciuto e ben voluto, a cui piaceva scherzare con tutti”.