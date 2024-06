Sinner batte Hurkacz e vince il torneo di Halle: prima vittoria di un torneo da numero uno al mondo

Jannik Sinner vince il torneo di Halle, Atp 500 che si gioca sull’erba. Il numero 1 del mondo in finale batte in due set il polacco Hubert Hurkacz, con il punteggio di 7-6 (10/8), 7-6 (7/2)

Sinner batte anche Hurkacz ed è la prima vittoria di un torneo da numero uno del mondo e 14esimo titolo in carriera di cui l’unico sull’erba. È il quarto in questo eccezionale 2024 . Finale parzialmente a sorpresa al Terra Wortmann Open 2024, con Jannik Sinner che si trova davanti Hubert Hurkacz, n. 9 Atp e quinta forza del seeding.

Nella prima semifinale del torneo ATP 500 in corso sull’erba della OWL Arena di Halle, in Germania, con un montepremi da 2 milioni e 411.390 euro, il polacco ha infatti superato il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del tabellone, con il punteggio di 7-6, 6-4.

Sempre in semifinale l’azzurro ha battuto in due set per 6-4, 7-6 (3) il cinese Zhang Zhizhen, 42esimo nella classifica mondiale, in un’ora e 40 minuti di gioco. Per Sinner è il primo titolo sull’erba della sua carriera.