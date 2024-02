Sinner vince anche il torneo di Rotterdam ed entra nella storia: è il subito numero 3 del tennis al mondo

Jannik Sinner conquista anche il torneo di Rotterdam battendo in finale l’australiano Alex De Minaur in due set con il punteggio di 7-5, 6-4



Dopo aver vinto l’Open di Australia, Sinner si aggiudica anche il torneo di Rotterdam, il dodicesimo titolo in carriera che lo proietta al numero 3 al mondo senza dover aspettare il prossimo 26 febbraio

Il primo set inizia in modo equilibrato con i 2 tennisti che si portano sul 2 a 2. Ma nel quinto gioco Sinner piazza il break e scatta sul 3 a 2. Il set prosegue senza nuovi break. Si arriva a 5-4. Sinner serve per portare a casa il set ma a sorpresa arriva il controbreak dell’australiano. Si va sul 5 a 5. Il tennista azzurro però non si scompone. Nel gioco successivo strappa il servizio all’avversario e poi con freddezza chiude il set sul 7 a 5.

L’equilibrio prosegue anche nel secondo set. Nel quarto gioco Sinner salva due palle break e si va sul 2 a 2. Come accaduto nel primo set l’italiano piazza un break al quinto gioco. Questa volta però la risposta dell’australiano arriva subito e si va sul 3 a 3. Nel settimo gioco l’azzurro strappa ancora una volta il servizio all’avversario e si porta sul 4 a 3. Nell’ottavo gioco Sinner tiene il servizio e consolida il vantaggio portandosi sul 5 a 3. Il nono gioco è di De Minaur che resta aggrappato alla partita. L’azzurro serve per il match e non sbaglia: conquista il torneo di Rotterdam ed entra nella storia.

Jannik è il 61esimo giocatore a raggiungere le prime tre posizioni Atp da quando il ranking è computerizzato. E’ il secondo italiano di sempre a farlo dopo Nicola Pietrangeli che in epoca antecomputer è stato numero 3 del mondo a fine 1959 e a fine 1960. L’altoatesino raggiunge questo traguardo a 22 anni e 6 mesi collocandosi come 23° più giovane. I più giovani top 3 della storia sono Andre Agassi (18 anni, 6 mesi e 8 giorni), Bjorn Borg e Boris Becker (entrambi a 18 anni, 6 mesi e 17 giorni), Rafael Nadal (19 anni) e Carlos Alcaraz (19 anni e 4 mesi).