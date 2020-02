Siracusa. 27Enne trovato morto su una scogliera: era stato visto fare jogging. Sul giallo indaga la procura

È giallo su un giovane di 27 anni trovato morto su una scogliera: poco prima era stato visto dai passanti fare jogging

È accaduto nella tarda mattinata di oggi, a Siracusa. La vittima è Salvatore Petruzzello di 27 anni, trovato morto sulla scogliera di via Riviera Dionisio il Grande. Secondo una prima ricostruzione della polizia, ad accorgersi del corpo sono stati alcuni passanti che stavano facendo una passeggiata lungo la strada che costeggia la scogliera.

La causa delle morte non è chiara, due passanti sostengono che il giovane stavano facendo jogging. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, da un malore improvviso, ad una caduta accidentale e persino che sia stato scaraventato giù da qualcuno. Mentre il suicidio appare l’ipotesi meno probabile.

Sul posto sono arrivati la Polizia di Stato, la Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto operare con un’autoscala per recuperare il corpo de giovane. Indagini sono in corso da parte della Squadra Mobile per ricostruire l’accaduto, mentre la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta e disposto l’ispezione cadaverica.