Siracusa. Auto travolge 2 giovani in scooter poi fugge: muore 14enne, grave un 16enne. È caccia al pirata della strada

Un quattordicenne su uno scooter è stato investito e ucciso da un’auto pirata. Gravemente ferito un giovane di 16 anni che viaggiava con la vittima

È accaduto poco dopo le 19 in via Lazio, a nord di Siracusa. La vittima è Luca Centofanti di 14 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era in sella a uno scooter insieme con un amico sedicenne, quando per cause in corso di accertamento, si sono scontrati con un’automobile e nell’impatto i due ragazzi sono caduti rovinosamente sull’asfalto. Il conducente della vettura non si è fermato e prestare ed è fuggito.

Alcuni persone presenti sul luogo dell’incidente, hanno soccorso i due ragazzi che sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa, dove purtroppo, nonostante il prodigarsi dei medici Centofanti è deceduto, l’altro ragazzo è ricoverato in gravi condizioni.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia municipale ed è stata avviata la caccia al conducente dell’auto pirata, un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che ci sono nella zona.