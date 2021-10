Siracusa. Auto travolge ciclista che viene sbalzato a decine di metri di distanza: morto sul colpo

Un tragico incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di oggi: un ciclista perde la vita dopo essere stato travolto da un’auto



È accaduto intorno alle 8 di questa mattina, sulla provinciale 104 tra Siracusa e Cassibile nei pressi di Santa Teresa di Longarini. Secondo quanto al momento ricostruito, un uomo in sella ad una bicicletta, per cause in corso di accertamenti è stato travolto da Mercedes Classe A. L’impatto è stato violentissimo con la bici ridotta ad un ammasso di tubi ed il ciclista scaraventato nei campi oltre la sede stradale, a decine di metri di distanza. L’auto invece si è fermata sbattendo contro il muro che delimita la strada.

Sul posto, sono arrivati gli uomini del 118 che non hanno potuto fare altro che constare il decesso dell’uomo, mentre i rilievi per stabilire la dinamica sono stato eseguiti dagli agenti della polizia Municipale e della Polizia di Stato.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/