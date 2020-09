Siracusa. Coppia di inglesi in vacanza fa il bagno nella fontana di Diana e la danneggia: denunciati

Forse essendo in Italia, hanno scambiato la fontana di Diana per la fontana di Trevi e così due turisti inglesi emulando la nota scena del film la “Dolce vita” di Fellini, si sono immersi nell’acqua ed hanno fatto il bagno, danneggiando anche la statua

Gli autori di questa bravata sono due inglesi, un’infermiera di 30 anni e un insegnante di 31 anni, che si trovavano in vacanza a Ortigia, nota località di Siracusa. I due tra schiamazzi e alcol, per chiudere in bellezza la vacanza, si sono concessi un bagno notturno nella monumentale fontana di Diana, simbolo di piazza Archimede a Siracusa, danneggiando anche l’alluce di una delle statue del complesso dedicato alla dea della caccia.

Il bagno notturno però non è passato inosservato e una pattuglia dei carabinieri li ha notati bloccandoli. I due inglesi sono stati quindi denunciati per danneggiamento del patrimonio artistico.

Per la storia, la fontana. opera di Giulio e Mario Moschetti, fu costruita nel 1907 ed all’epoca costò 19.000 lire, cifra bassa anche per quel periodo, per risparmiare infatti, fu realizzata in cemento armato, materiale che però il tempo rende fragile.