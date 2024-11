Siracusa. Perde il controllo della moto e si schianta sull’asfalto: muore un giovane di 19 anni, ferito il passeggero

Il violento impatto non ha lasciato scampo a un 19enne, ricoverato in ospedale il passeggero che era in sella alla motocicletta

Un incidente mortale si è verificato intorno alle 5, della mattinata di ieri, in contrada Terrauzza, nota zona balneare a sud di Siracusa. A perdere la vita è stato un ragazzo di 19 anni, Gabriele Scavone (nella foto). Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di una moto, con passeggero seduto dietro, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi sull’asfalto.

L’impatto è stato molto violento e il 19enne a causa delle gravi ferite agli organi vitali, è deceduto dopo pochi minuti, mentre il passeggero è rimasto ferito ed stao trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I della città dalle ambulanze del 118, arrivate sul posto.

Le indagini sono condotte dalla polizia municipale e dai primi accertamenti sembra che abbia e non ci sarebbe il coinvolgimento di altri mezzi, come emerso dai rilievi degli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa.