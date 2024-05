 Siracusa. Si spoglia e va in giro nudo per il centro città: ripreso dai passanti il VIDEO è diventato virale

Completamente nudo a spasso in corso Gelone di Siracusa, sembrava proprio a suo agio, poi vistosi guadato si è coperto alla meno peggio e si è allontanato velocemente

E’ Accaduto poco dopo le 17 di ieri 9 maggio a Siracusa. Un giovane extracomunitario, per motivi ignoti si è completamente denudato ed si è messo a passeggiare come fosse una cosa normale. Ma per la gente che lo vedeva passare normale non era ed alle forze dell’ordine sono arrivate decine le segnalazioni e sul posto sono arrivati Polizia, agenti della Municipale e militari della vicina caserma della Guardia di Finanza. Come ormai da consuetudine, la gente ha guardato e filmato e i video subito postati in rete sono diventati in breve virali.