Siracusa. Tragico scontro auto-moto : perde la vita un 22enne. Aperta inchiesta per omicidio stradale

Un terribile incidente si è verificato nella mattinata di oggi, un giovane nello scontro tra una moto e un’auto ha perso la vita

È accaduto poco prima delle 10 all’altezza di un autolavaggio del viale Sebastiano Fortuna, sulla strada che da Marzamemi conduce a Pachino, nel siracusano. La vittima è Salvatore Aprile, di 22 anni.

Secondo una prima e non definitiva ricostruzione, il giovane che viaggiava su una motocicletta stava percorrendo la strada per raggiungere il borgo marinaro, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Bmw, che procedeva verso il centro abitato di Pachino. Nel terribile impatto il 22enne è stato balzato dalla moto cadendo rovinosamente sull’asfalto a parecchi metri di distanza.

Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, che viste le gravi condizioni del giovane hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania, che in breve è atterrato in contrada Camporeale, ma per il giovane purtroppo non c’era più nulla da fare.

Le indagini per accertare la dinamica dell’incidente sono condotte dai carabinieri della stazione di via Maucini e dagli agenti di polizia municipale. I mezzi sono stati posti sotto sequestro e la Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.