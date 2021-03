Siracusa. Tragico scontro tra 3 auto: muore un 53enne, tre i feriti, uno gravissimo trasportato in elisoccorso

Un gravissimo incidente con tre auto coinvolte si è verificato nelle prima mattina di oggi, tragico il bilancio: un morto e tre feriti di cui uno gravissimo

È accaduto intorno alle 7,15 sulla strada provinciale 14 che collega Siracusa con Canicattini Bagni, denominata “Maremonti” in provincia di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, tre auto, una Volkswagen Golf, una Mercedes e una Volkswagen Passat, per cause in corso di accertamento si sono scontrate. Nel terribile impatto uno dei mezzi si è capottato, un altro è finito oltre il muretto di cinta e il terzo è rimasto distrutto al centro della carreggiata.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno trovato quattro persone ferite, uno dei quali, un canicattinese di 53 anni, che era alla guida della Golf poco dopo l’arrivo in ospedale è deceduto.

I vigili del fuoco anch’essi intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno estratto dalle lamiere della Mercedes un uomo e una donna, che sono stati trasportati in ospedale, mentre per il conducente della Volkswagen Passat è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che l’ha trasportato al “Cannizzaro” di Catania.