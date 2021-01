Siracusa. Tragico scontro tra auto e Tir: 3 i morti, due decedute sul colpo, il terzo in ospedale

Tre persone hanno perso la vita in un tragico incidente: con l’auto di sono scontrati con un grosso camion

L’incidente stradale è avvenuto nella prima serata di oggi sulla S.p. 26 Pachino-Rosolini nel Siracusano. Le vittime sono tutti di Pachino e molto noti in città: Enzo Buscema , detto “u tappitaru”; Sebastiano Di Pietro, detto Borgosesia; e Pietro Calvo, soprannominato “l’americano”.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, le vittime sono tre braccianti agricoli che tornavano a casa dopo una giornata di lavoro nei campi. I tre viaggiavano su una Nissan Primera, quando, per cause i corso di accertamento si è scontrata contro un Tir che procedeva in direzione opposta.

Nel terribile impatto, due degli occupanti sono morti sul colpo mentre il terzo persona è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Il camionista è rimasto illeso ma in stato di choc.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere dell’auto oltre alle ambulanze e alle forze dell’ordine. La procura di Siracusa ha disposto il sequestro dei mezzi e aperto una inchiesta per omicidio stradale.