Siria. Fuga dei civili con chilometri di code per lasciare Homs per paura dell’arrivo dei ribelli – Video

Ci sono code di chilometri all’uscita da Homs, che conta 2,5 milioni di abitanti. La popolazione cerca di lasciare la città per timore di un’ulteriore avanzata di Hayat Tahrir al Shams dopo la caduta di Hama

Le immagini sono eloquenti, la popolazione cerca in tutti i modi di lasciare Homs, terrorizzati dalla possibilità che i ribelli entrino in città. Dal fronte arrivano notizie che le colonne di HTS sono date a circa 30 km da Homs, città cruciale e l’esercito siriano che non è riuscito a stabilire una linea difensiva lungo il fiume Oronte, per fermare l’avanzata sta bombardando il ponte Ar-Rastan sull’autostrada M20, per distruggerlo saltare in aria, oltre che la colonna dei ribelli.