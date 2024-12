Siria. Iran: “I ribelli jihadisti operano sotto il comando degli Stati Uniti. Appoggeremo con forza il governo Assad”

“Gli Stati Uniti hanno organizzato gli attacchi dei ribelli jihadisti ad Aleppo e Idlib. La regione si trova ad affrontare nuovi complotti, compresi i recenti attacchi dei gruppi Takfiri contro il governo siriano”

Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, aggiungendo che “I recenti sviluppi hanno rivelato che questi gruppi terroristici operano sotto il comando degli Stati Uniti”.

Inoltre il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei ha condannato l’attacco di ieri al consolato di Teheran ad Aleppo: “Secondo la Convenzione di Vienna, qualsiasi violazione delle sedi diplomatiche da parte di qualsiasi individuo, gruppo o governo è inaccettabile”, ha detto. Araghchi arriverà oggi a Damasco, per la prima tappa di un tour regionale, per discutere dei recenti sviluppi nella regione. Lunedì sarà in Turchia. “L’Iran appoggerà con forza il governo e l’esercito siriani contro i gruppi terroristici”, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano.