Siria. Jihadisti marciano verso Damasco, ma i caccia russi li bombardano e uccidono il capo dei ribelli Abu Muhammad

Abu Muhammad al Jolani, capo di Hayat Tahrir al Sham, raggruppamento di ribelli sunniti che hanno attaccato in Siria, è stato ucciso a Idlib in un raid aereo russo

Lo ha riferito dal governo libanese in un post pubblicato sul social X. I ribelli sunniti agli ordini di Turchia, Stati Uniti e Israele, stanno tentando di colpo di Stato in Siria ed al momneto hanno preso il controllo di Aleppo e tentano di avanzare, ma da ieri in appoggio all’esercito siriano del presidente Assad, sono entrati in azione i caccia russi che starebbero facendo la differenza. Già ieri era circolato il video di un bombardamento russo che mostra decine di jiadisti fatti a pezzi, dispersi in una rotanda ed oggi arriva la notizia che Abu Muhammad al Jolani, capo di Hayat Tahrir al Sham, raggruppamento di ribelli sunniti, è stato ucciso da un raid russo.

Anche questo nuovo fronte di guerra è opera degli americani, il cui obiettivo dichiarato è di togliere Damasco dal controllo russo, affermazione comprovata da una dichiarazione della Casa Bianca, che ha imputato la conquista di Aleppo a maggioranza islamica alla “dipendenza” del regime di Bashar al-Assad da Russia e Iran. “Il persistente rifiuto del regime di Assad di impegnarsi nel processo politico e la sua dipendenza dalla Russia e dall’Iran hanno creato le condizioni per gli eventi attuali, tra cui il crollo delle linee controllate dal regime di Assad nel nord-ovest della Siria”, ha dichiarato il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Sean Savett in un comunicato.

Dopo quella in Ucraina dunque, gli americani hanno iniziato un’altra guerra per procura e Mosca ha già iniziato a rispondere nelle stesso modo, con i suoi caccia che hanno iniziato a bombardare conele potentissime bombe plananti, i cui effetti sono noti sulle città ucraine.

La situazione sul campo è al momento molto fluida e le notizie vanno prese con la “pinza”, come quella riportata da alcuni media, che il presidente siriano, Bashar al-Assad sarebbe fuggito in Russia.

La notizia probabilmente prende spunto da un aereo IL-62M,matricola RA-86559 dell’aeronautica militare russa, nel pomeriggio di ieri è decollato da Damasco e poi è atterrato nella città di Latakia, dove c’è una base militare russa per poi ripartire, ma pare con destinazione Turchia. Se tutte queste tappe fossero confermate, appare difficile pensare che Assad possa esserdi recato in Turchia, più probabile invece, ma stiamo parlando di ipotesi, che un ministro siriano,csoratato dai russi, sia andato ad Ankara per trattare qualcosa.

Intanto sul campo i terroristi cercano di avanzare sulla capitale, con il presidente siriano che ha fatto sapere che il suo Paese è in grado di “sconfiggere i terroristi” e di fermare l’offensiva lanciata dai ribelli nel nordovest della Siria. “La Siria continua a difendere la sua stabilità e integrità territoriale di fronte a tutti i terroristi e ai loro sostenitori, ed è in grado, con l’aiuto dei suoi alleati e amici, di sconfiggerli ed eliminarli, indipendentemente dall’intensità dei loro attacchi”, ha detto Assad, gacendo riferimento a Russia ed Iran,