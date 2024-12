Siria. Le “Tigri”, Forze Speciali lealiste di Assad sono ancora vive: “Siamo stati traditi, ma combatteremo i maiali terroristi”

Ex ufficiali e soldati della 25a Divisione delle Forze Speciali dell’Esercito Arabo Siriano chiamato “Tigri” – note per la lotta al terrorismo islamico nell’ultimo decennio – si sono radunati in zone montuose vicino al confine libanese, giurando di continuare a combattere fino alla morte in nome di Assad e affermando di essere stati traditi dall’Alto Comando dell’Esercito che ha consegnato la Siria ai ribelli terroristi islamici

Con un video diffuso sui social di circa 2 minuti, girato presumibilmente tra le montagne al confine tra Siria e Libano, le “Tigri” di Assad ossia la 25esima Divisione delle Forze Speciali dell’ormai dissolto Esercito Arabo Siriano lealista del governo di Bashar al-Assad, respingono la vergogna della diserzione e affermano di aver combattuto contro i terroristi per anni promettendo che continueranno a farlo, allo stesso tempo accusano apertamente di tradimento l’alto comando dell’Esercito Arabo Siriano, che ha dato disposizione di non combattere e ritirarsi davanti l’avanzata dei ribelli terroristi islamici. Le “Tigri” affermano inoltre che inizieranno a combattere come “gruppi di resistenza” al governo entrante di Hayat Tahrir al Sham (fondamentalisti islamici, variamente legati a al-Qaeda e ISIS) e dell’Esercito Nazionale Siriano (fortemente influenzato e diretto della Turchia).

Un comandante del gruppo militare visibile nel video dice letteralmente che lui ed i suoi soldati “sono pronti a sacrificarsi”, arrivando a dire che tra i suoi soldati ci sono anche attentatori suicidi e che l’ultimo proiettile della sua pistola sarà per la sua testa, promettendo ancora che non si lascerà catturare dalle forze ribelli ora nel governo di transizione.

Di seguito la trascrizione delle esatte parole dell’Ufficiale della 25a Divisione delle Forze Speciali della SAA: “Sono 15 anni che distruggiamo il terrorismo. Tutti i paesi del mondo insieme non sono riusciti a sconfiggerci. Non ci siamo ritirati, non abbiamo perso. Tutti sanno, cosa è successo qualche giorno fa, non la consideriamo una sconfitta, no, quello che è successo è una battaglia senza fuoco, è stato una specie di accordo traditore, questo è chiaro. Non ci ritireremo, quello che è successo da Aleppo è che siamo tornati indietro e abbiamo continuato a combattere ancora e ancora, i maiali – riferendosi a Hayat Tahrir al Sham – dicono che ci siamo ritirati e chiedono “dove siete”, ma noi ora diciamo loro che siamo in prima linea.

Voi maiali – sempre riferendosi ad HTS – sappiate che siamo qui per restare e non scapperemo, e i nostri proiettili sono per voi. L’ultimo colpo della mia pistola è per la mia testa, non mi lascerò catturare e nemmeno i miei uomini. Siamo qui per restare. Abbiamo lasciato andare le nostre anime, abbiamo attentatori suicidi, abbiamo persone che si sono piazzate trappole esplosive addosso, presto vi daremo lezioni di virilità. Ci sacrificheremo per tutto il popolo siriano e in particolar modo per la gente della costa – alawiti e sostenitori del governo che in questi giorni hanno già subito ritorsioni di vari tipo dai ribelli, incluse pubbliche esecuzioni, stupri e violenze – che è il nostro popolo, e siamo qui per difenderli.”

Secondo la maggior parte dei resoconti disponibili, le “Tigri” del 25° SMF dell’SAA è stata una delle poche unità dell’Esercito Arabo Siriano a opporre effettivamente resistenza all’HTS durante i primi giorni di scontri, in particolar modo ad Hama, insieme a un piccolo contingente di combattenti sostenuti dall’Iran. Da quanto si apprende, quando Homs stava per essere attaccata, Hezbollah avrebbe inviato qualche migliaio di combattenti in città nel cuore della notte, ma per qualche ragione, l’Alto Comando dell’SAA ha rapidamente impartito loro istruzioni di consegnare tutte le loro posizioni alle truppe dell’Esercito Arabo Siriano e di spostare Hezbollah nelle retrovie insieme al 25° SMF dell’SAA. I soldati erano confusi sul perché di tali ordini, ma obbedirono per poi scoprire che le loro posizioni date alle unità regolari della SAA, vennero subito abbandonate con il ritiro totale delle truppe. A quel punto il “tradimento” di cui parlano le “Tigri” fu chiaro e così il gruppo di forze speciali si disperse e pare che le truppe di Hezbollah siano tornate in Libano.